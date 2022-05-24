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又一立委中鏢！葉毓蘭今早赴立院 晚上「快篩陽」

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
葉毓蘭辦公室表示，葉毓蘭快篩陽性，目前正在等待PCR報告中。圖／本報資料照
葉毓蘭辦公室表示，葉毓蘭快篩陽性，目前正在等待PCR報告中。圖／本報資料照

國民黨立法委員葉毓蘭稍早在臉書表示，自己晚飯後快篩「是兩條線」。葉毓蘭辦公室則表示，葉毓蘭快篩陽性，目前正在等待PCR報告中。

葉毓蘭約晚上九點半在臉書發文指出，自己近日開始有流鼻水、咳嗽等症狀，但持續快篩都是陰性，因此今天還到立法院參與監察院副院長同意權投票和程序委員會；但晚餐過後快篩則出現兩條線。

葉毓蘭表示，他在快篩後立刻上網預約，還趕上了夜間門診的PCR檢測，「現在還在等報告」，葉毓蘭也指出，原本準備好的質詢、修法都無法參加。

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