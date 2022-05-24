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和黃珊珊一起視察北榮 蔡英文：我只有萬分感謝

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天走到第一線視察台北榮總。圖／總統府提供
蔡英文總統今天走到第一線視察台北榮總。圖／總統府提供

本土疫情嚴峻，蔡英文總統今天走到第一線視察台北榮總，由台北市副市長黃珊珊及榮總院長陳威明陪同。她今晚在臉書上表示，「下雨天來到台北榮總，我只有萬分的感謝。」

蔡總統說，北榮團隊在第一線幫助民眾做PCR檢測、給藥。就在前天，北榮所負責的自由廣場車來速篩檢站，設立才五天，就採檢了超過一萬人。這背後都是同仁們辛苦的付出。今天，也在現場看到辛苦的PCR採檢工具分裝及包藥作業。在大家的通力合作下，提升了篩檢量，縮短了民眾的篩檢時程，守護民眾的健康。北榮團隊的效率令人敬佩，同仁投入的精神，更令人感動。「我也代表全體台灣人民，再次向北榮團隊說聲謝謝，辛苦了。」

蔡總統說，「在中央和地方合作之下，我們共同在台北市增設了自由廣場、台大醫學院體育館，還有松山機場的篩檢站，這都對緩解民眾PCR的需求，發揮相當的效果。我們也會持續攜手合作，解決問題。最後，我也特別感謝護理師朋友的付出。護理師對病人的照顧，對病人、家屬來講，那是一輩子都記得的事情。我們會給醫護同仁以及防疫夥伴最大的支持，一起繼續加油，為戰勝疫情來努力。」

榮總 PCR 疫情

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