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提早放暑假？教育部：配合指揮中心最新規定審慎評估

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部晚間公告最新統計數據，各級學校學生確診案例累計已達15萬1761例。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照
教育部晚間公告最新統計數據，各級學校學生確診案例累計已達15萬1761例。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照

外界提議學校應提早放暑假，台北市長柯文哲今天也稱，學校停了又上、上了又停不是辦法。教育部今天回應，今年5月17日頒布修正「校園因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情調整授課方式實施標準」，調整方案以確診個案為核心，並以暴露風險高低實施防疫假、暫停實體課程等措施，將參酌各地方疫情狀況，配合指揮中心最新規定審慎評估。

國內新冠肺炎確診人數今（5/24）單日再增加逾8萬人，教育部晚間公告最新統計數據，各級學校學生確診案例累計已達15萬1761例，相較於昨日新增8733例，其中國小生確診數最多，累計已達5萬2397例。另外22縣市中，共有6003校停課。

根據教育部最新數據統計，自今年1月1日至5月24日下午15時50分止，各級學校學生確診案例已來到15萬1761例，其中本土案例佔15萬1145例，616例為境外移入。

若以各級學校區分，確診案例最多者仍為小學階段，累計已達5萬2397例，其次則為大專校院2萬8903例、幼兒園2萬8887例，高中2萬5029例以及國中1萬6545例。

教育部另統計，截至今天下午15時止，依據各縣市政府教育局及各大專校院回報全台22縣市，共有6003校停課。

採全校暫停實體課程，教育部統計達5406所園校，其中含幼兒園1892所、國小2394、國中698校、高級中等學校312校以及大專校院110校；採部分班級暫停實體課程，計597所園校，包含幼兒園362所、國小117校、國中42校、高級中等學校50校以及大專校院26校。

新冠肺炎 COVID-19 教育部

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