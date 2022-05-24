林智堅考慮選桃園？幕僚：子虛烏有

民進黨備戰年底選戰，桃園綠色執政誰延續？外界盛傳桃園市長鄭文燦近期積極與新竹市長林智堅懇談，而林智堅開出「若新竹市找到好的接班人，就願意投入桃園選戰」的條件；對此，林智堅的幕僚稍早表示，相關資訊皆為子虛烏有，目前防疫優先，市府同仁皆投入心力於防疫工作，並無相關討論。

外界謠傳，因為國民黨突襲提名張善政參選桃園市長後，讓民進黨思索要變換陣形，林智堅也被視為潛在人選。若以林智堅的知名度，加上鄭文燦在背後力挺協助組織，迎戰張善政綠營還是很有機會守住桃園。民進黨將在7月全代會正式提名，林智堅恐會利用這段時間處理遷戶籍及解職問題。

新竹地方人士指出，林智堅任期8年即將屆滿，在拋出大新竹合併議題無果後，其去向一直都備受關注。對綠營而言，林智堅是政治明星，也是能征戰的良將，若沒安排去兵家必爭之地參選，實在可惜，若去選新竹縣，對其政治生涯發展幫助不大，最好的一步棋仍是轉戰六都之一的桃園。

地方人士說，林智堅與蔡英文總統關係相當緊密，而直轄市的市長提名將由蔡英文徵召，若外傳的消息為真，那綠營在桃園的布局，將牽一髮而動全身，連帶影響新竹市長的人選，林智堅能否轉戰桃園，關鍵的還是小英點不點頭。