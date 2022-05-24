高嘉瑜責怪害染疫 邱志偉發長文要求道歉「這最不能接受」

民進黨立委高嘉瑜昨天PCR採檢確診，她公開說，民進黨立委邱志偉傳染給她的嫌疑最大，讓她成為受害者，譴責邱志偉。邱志偉繼昨天回應「莫名其妙」後，今天再度發長文批評高嘉瑜的行為，要求高嘉瑜向自己、全國、黨團致歉，邱志偉說，「整起政治新聞操作過頭，不但讓我確診的事情無限上綱，更讓我在隔離期間無法好好休息，還浪費了新聞版面。」

邱志偉說，高嘉瑜在媒體上指控他害確診，「甚至煞有其事的隱射我助理確診，且是我不遵守防疫規定才害其確診。」邱志偉認為，高嘉瑜用控訴、譴責等字眼，引導媒體以抓兇手、獵巫的方式來報導這則新聞。邱志偉批，這事件從頭到尾只有聲量考量。這是他從政過程中最不樂見的政治操弄，也希望類似事情能就此絕跡。

邱志偉表示，自己從4年前，韓國瑜參選高雄市長以來就不斷呼籲，用炒聲量的方式來做為從政工具，是對政治工作的一種傷害。在2019年初，曾發表「政治作為一種志業而非一種娛樂」，希望勉勵執政團隊不要在聲量中迷失。從政做的是公共服務業，一言一行都是表率，輕易發言或許可以博得聲量、熱度，但這樣淺碟的政治操作，對我們國家進步毫無助益，更有傷從政者在公眾心目中的形象。

「高委員對我的胡亂指控，本是不值一提。」邱志偉表示，自己作為確診者，遵守指揮中心的規定，同時因為深知自己作為公眾人物，常有與民眾接觸的機會，因此每日快篩，確保自己陰性才會外出。也一再跟助理們叮囑，只要身體不適就居家辦公，確診者務必要快篩至陰性後，才能返回工作崗位，甚至若還有不適，都可居家辦公。

邱強調，上周五、20號當日，自己還先做完快篩，確認陰性才去開會。因此自己無法接受高嘉瑜無憑據的說法和指控。邱志偉說自己最不能接受的是，高嘉瑜把自己助理確診的資訊拿出談，這都有失從政者的高度，只有聲量考量，不在意他人身心狀況，因此站出來嚴厲譴責。