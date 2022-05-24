至北榮為醫護人員打氣 蔡總統：祝柯文哲早日康復

新冠疫情嚴峻，第一線醫護人員力守抗疫防線兩年多來十分辛苦。總統蔡英文今下午到台北榮總為醫護人員打氣。蔡英文說，指揮中心指揮官陳時中現在正在行政院防疫會議開會，希望周四新制度上路（快篩陽＝PCR陽）順利， 把所有事情進行演練、準備周全。

蔡英文說，今天非常可惜的是，市長柯文哲染疫無法出席，但已請總統府秘書長李大維予以關心，她也在電視上看到柯市長，「看起來，沒有像平時那麼瀟灑。」祝福柯市長早日恢復健康。

蔡英文說，北榮對她來說，不是陌生的地方，她擔任總統前，包括自己、家人的健康都是受北榮照顧，而北榮在防疫期間的投入發揮關鍵影響力，如中正紀念堂車來速篩檢工作，採檢人數非常可觀，顯見這是有服務熱情的團隊。不論是醫護或行政人員也都在第一線協助採檢，每天也發出1400袋藥包，這都是藥劑師包藥到深夜，感謝所有人員的辛苦。

蔡英文指出，她也十分關心兒童照顧問題，北榮也有特別增加量能，增設兒童專責病房，以及兒童防疫急門診綠色通道，感謝北榮的投入。至於，北北基桃增設大型篩檢站，如在自由廣場、台大體育場、松山機場增設篩檢站，有滿足了民眾的需求。

參與訪視行程的台北市副市長黃珊珊，同時向總統蔡英文反應兩件事，第一、法傳系統卡卡，讓民眾無法及時取得居隔單，而有許多怨氣，第一線工作人員壓力很大，希望儘速完成優化作業，不讓第一線行政人員做繁瑣的工作。第二、快篩陽＝PCR陽周四上路，往後應有許多65歲以下民眾，可能會質疑醫師為何不開藥，這部分還請中央應多宣導。

蔡英文說，法傳系統確實是各縣市政府都有反應，目前行政院政委唐鳳日以繼夜的投入，一次又一次讓系統更好、更快，減輕工作人負擔，行政院已全力投入。至於口服抗病毒藥物給藥問題，蔡英文說，可以理解民眾染疫後，心情焦急，希望拿到藥物，但給藥有一定標準，將請指揮中心向大眾說清楚，畢竟用藥有用藥的規定。

至於，各行各業紓困情形。蔡英文說，經濟部已給予餐飲業者紓困，其他紓困方面，行政院正在討論，但防疫預算滿緊張的，將從其他方面找預算支援。

蔡英文說，病毒不分男女老幼、國界、黨派，但今年世界衛生大會（WHA）再次排除台灣在外，但台灣有醫療人才、技術、防疫經驗，可以提供國際防疫體系做出貢獻，世界衛生組織（WHO）的作法，不會動搖台灣參與國際社會的決心。

台北榮總院長陳威明說，該院支援中正紀念堂大型篩檢站（車來速），醫護團隊上午6時30分出發，晚上9時收工，累積前5天服務量已達1萬多人，其中有許多沒有預約民眾也都予以檢驗，同時給予洗腎、免疫不全等高風險民眾N95口罩，避免交互感染，北榮上下是團結一心、共同抗疫。

陳威明說，疫情至今共收治758名中重症患者， 其中75%為老年人合併多種慢性疾病。台北榮總該院也成立轉院及戰情中心隨時監控疫情，目前思源樓已準備510張專責病房，包括29張加護病房，如有需要會準備更多，採負壓或微負壓設備，針對兒童也準備專責病房及加護病房，總計有30床，其中8床為重症加護病房，另準備有31床隨時因應，提供兒童最好的照顧。