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立院三讀災害防救法 提升全民防救災應變能力

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院會今天三讀修正「災害防救法」部分條文。圖／翻攝國會頻道畫面
立法院會今天三讀修正「災害防救法」部分條文。圖／翻攝國會頻道畫面

為提升全民防救災應變能力、強化整體防救災量能，立法院會今天三讀修正「災害防救法」部分條文，增訂中央可視災情需要，於地方成立前進協調所，協助受災地方救災。

近年全球氣候變遷影響，導致各國災害發生頻率增加且規模擴大，台灣更是常受到颱風、地震等天然災害的威脅，為策進災害防救法制，及配合地方制度法增訂「直轄市山地原住民區」相關規定提出修法，並增訂直轄市、市政府下轄區公所得設災害防救會報及專責單位、成立應變中心等，及早規畫以應災時需要。

為整合救災資源並協助地方政府執行救災事宜，三讀條文明定，各級政府應定期調查及整備政府及民間救災機具與專業人力，並建立資料庫，供災時調派運用，也可優先使用傳播媒體及通訊設備，傳播緊急應變相關資訊。

三讀條文明定，各級政府平時應依權責實施減災事項，包括培訓居民自主或成立社區志願組織，協助推動社區災防工作、企業持續營運能力與防救災能量強化的規畫及推動。並鼓勵公、私立學校、急救責任醫院、團體、公司等實施災防訓練及演習，以及各級政府應製作全民防救災教育影片等宣導教材。

在災防經費部分，三讀條文明定，各級政府編列災防經費，如有不敷支應災害發生時的應變措施及災後復原重建所需，應視需要情形調整當年度收支移緩濟急支應；但若要不受預算法第23條限制，須經行政院核定。

此外，過往曾發生莫拉克災民的永久屋遭法拍，三讀條文也明定，公有土地管理機關或公營事業機構無償提供土地使用權，由政府或經政府認可的民間單位興建、並無償移轉予受災地區受災居民的住宅，「不得作為強制執行之標的」。

內政部表示，因應本次修法，後續將儘速邀集中央相關機關研修相關子法，以提升災害防救量能。

行政院 氣候變遷

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