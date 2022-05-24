柯文哲確診沒在家隔離 陳佩琪曝：拿一卡皮箱離家出走了

台北電台公民總主筆前主持人朱蕙蓉今天在臉書透露，柯文哲妻子陳佩琪說，柯文哲確診後，「就拿一卡皮箱離家出走了」，外界好奇，柯文哲在哪裡居家隔離？柯今天坦言，因爲家裡小小的，怕傳染給太太陳佩琪及孩子，本想住防疫旅館，又怕被攻擊指占用防疫旅館資源，剛好朋友也確診，就借住朋友家居家隔離。

朱蕙蓉今天在臉書提到，得知柯文哲確診了，寫了簡訊問候祝福，也趕快寫給陳佩琪，同樣祝福與提醒她要注意自己的身體。結果陳佩琪很快回信，讓她險些笑到岔氣。

因為陳佩琪回「會啦，我會小心，市長還是很不舒服，但他確診後，就拿一卡皮箱離家出走了。」

柯文哲今天在防疫記者會上，也被問及，在哪裡居家隔離，柯文哲說，因為他們家小小的裡面住五個人，因怕傳染給陳佩琪，尤其現在醫療人員很缺，想想如果陳佩琪確診不能上班，還要找人代班，很麻煩，就不要住家裡。

柯文哲說，他一開始本來想說住防疫旅館，不過若住防疫旅館，一定被人家攻擊「市長不是說，防疫旅館要留給醫院使用，或家裏有不方便的」，剛好有一個朋友也確診，這位朋友有兩間房子，就將太太小孩住另外一間，他與朋友這些確診的，就住在另一間。

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