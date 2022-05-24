蔡總統視察北榮基層 柯文哲：鼓勵成分多但總是好事

總統蔡英文被質疑「過疫情而不入」，北市副市長黃珊珊昨也喊話蔡總統，到第一線基層看看，蔡總統今天下午5時則前往北榮視察，台北市長柯文哲表示，總統去北榮視察這也不是壞事，不過總統到第一線，鼓勵成分比較多，因術業有專攻，但總統關心第一線工作人員，總是好事。

蔡總統本周日到新北黨內選舉投票，被外界指「過疫情而不入」，府發言人稱蔡總統關心防疫，對地方關心不會少，遭北市府發言人陳智菡批評，沒聽過蔡總統打過電話給市長柯文哲關心北部疫情，並批四月曾暗崁疫情將爆發訊息。

對於地方反彈大，蔡今天下午赴北榮視察，由於柯文哲正居家隔離中，北市府由副市長黃珊珊、聯合醫院總院長璩大成、發言人陳智菡等人陪同視察。

柯文哲今天透過視訊主持防疫記者會，媒體問柯，總統去北榮視察的意見，柯文哲說，這也不是壞事，不過蔡總統到第一線，應該是鼓勵成分比較多，因為術業有專攻，總統關心第一線的工作人員，總是好事。