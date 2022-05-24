【重磅快評】高雄確診數超台北 陳其邁心思放在那裡？

高雄市新冠肺炎確診人數昨天首次超過台北市，外界稱為出現「黃金交叉」，市長陳其邁馬上跳出來說，高雄疫情是仍在往上走，但會出現反超台北現象，包括「實驗室量能」、「採檢時間差」、「快篩陽未採檢」等原因；言下之意，高雄的確診數很快就會降下來，只是，今天公布確診人數，高雄市確診人數依然高於台北市，不管陳市長還有沒有什麼其他的解釋，趕快提出對策才是眼前最迫切的要務。

中央流行疫情指揮中心昨天公布各地確診數據，其中台北市新增7185例，高雄的7266例，高雄首度超越台北，被中央讚譽有加、封為防疫模範生的高雄市長陳其邁對這數字很敏感，被媒體問到這是否代表南北疫情產生「黃金交叉」？醫學、公衛出身的陳其邁馬上整理出幾個重點說明，展示他的公衛專業。

陳其邁表示，高雄市確診人數超越台北，主要是受到實驗室量能的影響，北部會出現一些「黑數」，台北的數字距採檢的時間約落後2天，採檢的時間差也是原因之一，例如周五快篩陽性，高雄的PCR檢驗最快當晚可以得知，最慢星期六一早，時間差會比較短一點。再者，有些人快篩陽後並未進一步前往做PCR，把自己「隱藏起來」，這種的比例不少。

陳其邁長說得煞有介事，一口咬定台北的實驗室量能不如高雄，而且影射台北有些人快篩陽後並未進一步前往做PCR，把自己「隱藏起來」，所以台北的數字才會比高雄低。

但事實真是如此嗎？實驗室的量能比較容易驗證，但有些情節則恐怕很難驗證，例如台北「有些人」會把自己隱藏起來，外界很好奇，陳市長又是如何得知？難道高雄就沒有人把自己隱藏起來？難道陳市長不知道，民眾不做PCR，就是怕被隔離影響生活、甚至生計，即使做了PCR，無法立即取藥，又有何實益？這種心態，南北又有何差異？

陳市長洋洋灑灑提列一堆理由，解釋高雄確診人數超越台北的理由，今天中央疫情指揮中心公布的數字，高雄的確診人數為9437人，還是比台北的8566人多了871人，甚至比前一天的差距多了約十倍，這個勢頭能不能在明天翻轉？還是未知數，如果明天還是如此，陳市長的立論恐要遭到更大的質疑。

陳市長與其想破頭，找各種理由來解釋高雄確診人數 何超越台北，不如趕緊提出對策因應疫情新趨勢，經驗告訴我們：疫情這件事，凡事「順時中」，終會變成「落後部署」。