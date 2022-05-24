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民眾黨超車國民黨？ 柯文哲：不幻想1天就有巨大改變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，這是「事件效應」影響，「民眾黨還是小黨，我們心裡有數，不要幻想一天有巨大改變，認真工作就好，不要想太多」。圖／引用直播
台北市長柯文哲今天表示，這是「事件效應」影響，「民眾黨還是小黨，我們心裡有數，不要幻想一天有巨大改變，認真工作就好，不要想太多」。圖／引用直播

台灣民意基金會今天公布最新民調。政黨認同部分，25.6％支持民進黨、17.1％支持台灣民眾黨、14.1％支持國民黨。對於民眾黨超車國民黨，民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，這是「事件效應」影響，「民眾黨還是小黨，我們心裡有數，不要幻想一天有巨大改變，認真工作就好，不要想太多」。

對於民眾黨最新政黨民調攀升，柯文哲說，政黨的支持度還是有基本盤，當然臨時的事件，「事件效應」會有些影響，但終究民眾黨還是小黨，我們心裡有數，例如要找人選議員，還要找老半天，就是該做的事情做，認真做。

柯說，不要幻想一天有巨大改變，他從來不會這樣認為，因事件引起的民調高高低低，本來就會有，認真工作就好，不要想太多。

台灣民眾黨 民調 柯文哲

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