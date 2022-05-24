協調台商捐贈 私訊陳玉珍Line領免費快篩
疫情延燒，快篩試劑需求大增，國民黨金門縣選區立委陳玉珍今發新聞稿表示，協調台商友人出資捐贈快篩試劑，因應政府規範，想要領取免費快篩試劑的鄉親，必須先私訊她的LINE＠留下資料，Line ID是@lovekinmen，總共兩千份，每份50劑快篩，開放登記時間從5月25日凌晨零點起至5月27日的23點59分為止。
陳玉珍透過新聞稿聲明表示，原本由海外捐贈快篩試劑，仍須經由食藥署、國貿局、工業局等層層關卡經過核准後才能入台，後因指揮中心放寬民眾可輸入新冠病毒檢驗試劑供自用的政策，再經她與等相關單位開會協調後，決議以「個人申請輸入百劑內快篩劑」的方式來進口這批快篩試劑。
陳玉珍指出，私訊她時請留下姓名、身分證字號、電話及聯絡住址，作為提供申請快篩劑報關進口使用，如沒有提供完整資料，就會被視為無效登記，每人每個LINE帳號僅限登記1份，以利讓更多民眾可以領取到快篩劑，發放對象則不論是金門籍鄉親或是支持金門的好朋友們都可以登記申請，不過，領取快篩劑時需填寫海關申報委任書來完成通關作業手續，所以登記民眾需親自到她的金門服務處或台北國會辦公室領取。
陳玉珍也表示，十分感謝莆田台商協會會長李木榮及厦門寶太企業的的愛心捐贈，讓登記的鄉親不必負擔任何費用，民眾登記申請後，領取的確切時間將等到快篩劑確定入關後，會在其他時間另行公告通知。
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