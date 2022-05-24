史瓦帝尼新使蒙西比遞交到任國書副本 允致力深化邦誼

友邦史瓦帝尼王國新任駐中華民國特命全權大使蒙西比（Promise Msibi）24日上午拜會外交部長吳釗燮並遞交到任國書副本；蒙西比表示，將致力於推動台史兩國交流，深化邦誼。

外交部今發布新聞稿指出，吳釗燮歡迎蒙西比履新，並期許與蒙西比攜手深化台史兩國友好邦誼。

吳釗燮並表示，台史兩國關係密切友好，我國十分珍視兩國邦誼，同時也代表台灣政府與人民感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織及活動；吳釗燮也與蒙西比就兩國在發展合作、公衛醫療、資通訊、教育、經貿、農業及文化等方面的交流，以及台灣的國際參與、台海情勢等議題廣泛交換意見。

據外交部新聞稿，蒙西比向吳釗燮轉致史國國王恩史瓦帝三世對我國政府提供各項合作的謝忱；蒙西比曾2度訪問台灣，對台灣的民主發展、文化、科技及經濟建設的水準都有深刻體會。

蒙西比在奉派台灣之前，曾擔任史瓦帝尼駐衣索比亞大使、駐非洲聯盟大使、外交部禮賓司司長以及國會眾議院執行秘書等職。

此外，外交部亞非司副司長吳正偉今在例行記者會表示，南非國際關係暨合作部今年3月28日通知我駐處，任命資深外交官安德生（Hugh Graham Anderson）為新任駐台代表，任期4年，安德生上周已到我外交部拜會。