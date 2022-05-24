周玉蔻狂電不吃藥？柯文哲嗆:我很聽話 不用故意黑而黑

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」甚至周也在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你為什麼不直播？」台北市長柯文哲今天在防疫記者會回嗆，「我是聽話的人，完全是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家而黑人家，沒有必要。」

對於周玉蔻狂電柯，為什麼不吃藥？柯文哲先嘆一口氣，「哎，這個都是口水戰」，柯說，他自己會反省，有時候看不順眼就會罵人，但絕對不會明明知道人家不是這個意思，去故意黑人家，或設計一個斷章取義去黑人家，不過去幹這種事。

柯文哲說，他當初主張快篩陽視同PCR陽，但這個國家醫學，也是有成本效益考量，一人分藥要兩萬元，也不會說所有人確診全部要發藥吃，這也沒有必要。

柯說，他是主張針對老年人或死亡重症可能性比較高的對象，另外，先前政策PCR陽要吃抗病毒藥物，首先要大於65歲，不大於65歲還要有糖尿病、心臟病、腎臟病、肝病等，問題是他還沒65歲，即便PCR陽，也不符吃抗病毒藥物的標準。

柯說，他是聽話的人，是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家，而黑人家，沒有必要」。