快訊

染疫幼童5死4人與腦炎相關 一表看個案危險症狀

北市又一副市長快篩陽！蔡炳坤今居隔 柯文哲露出詭異笑容

周玉蔻狂電不吃藥？柯文哲嗆:我很聽話 不用故意黑而黑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天在防疫記者會回嗆周玉蔻，「我是聽話的人，完全是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家而黑人家，沒有必要。」圖／北市府提供
台北市長柯文哲今天在防疫記者會回嗆周玉蔻，「我是聽話的人，完全是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家而黑人家，沒有必要。」圖／北市府提供

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」甚至周也在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你為什麼不直播？」台北市長柯文哲今天在防疫記者會回嗆，「我是聽話的人，完全是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家而黑人家，沒有必要。」

對於周玉蔻狂電柯，為什麼不吃藥？柯文哲先嘆一口氣，「哎，這個都是口水戰」，柯說，他自己會反省，有時候看不順眼就會罵人，但絕對不會明明知道人家不是這個意思，去故意黑人家，或設計一個斷章取義去黑人家，不過去幹這種事。

柯文哲說，他當初主張快篩陽視同PCR陽，但這個國家醫學，也是有成本效益考量，一人分藥要兩萬元，也不會說所有人確診全部要發藥吃，這也沒有必要。

柯說，他是主張針對老年人或死亡重症可能性比較高的對象，另外，先前政策PCR陽要吃抗病毒藥物，首先要大於65歲，不大於65歲還要有糖尿病、心臟病、腎臟病、肝病等，問題是他還沒65歲，即便PCR陽，也不符吃抗病毒藥物的標準。

柯說，他是聽話的人，是依照SOP走，周玉蔻也不用故意要黑人家，而黑人家，沒有必要」。

柯文哲 周玉蔻 台北市長

延伸閱讀

北市又一副市長快篩陽！蔡炳坤今居隔 柯文哲露出詭異笑容

柯文哲提議「提早放暑假」 陳時中：教育部會通盤考量

北市提早放暑假？柯文哲指示先想配套：停停上上不是辦法

周玉蔻跳針狂電柯文哲怎不吃藥 陳智菡嗆：該吃的是妳

相關新聞

侯友宜90歲老母昨晚安祥辭世 朴子家屬低調治喪

新北市長侯友宜90歲的老母親侯呂秀蓮，昨晚安祥辭世，停靈嘉義縣朴子市殯儀館，隔半年多，侯的父母相繼辭世，侯友宜忙防疫市政...

侯友宜90歲母昨晚安詳離世 家屬低調治喪靈堂冷清

新北市長侯友宜90歲母親侯呂秀蓮，昨晚安祥辭世，停靈嘉義縣朴子市殯儀館追恩堂，家屬低調治喪。據了解，侯友宜大哥和二哥下午...

立院表決3NCC人事同意權案 壓倒性通過

立法院院會今天表決NCC委員的人事同意權案，被提名人為王正嘉、王怡惠及陳崇樹，國民黨團及民眾黨團皆為進場投票，歷經一小時...

周玉蔻狂電不吃藥？柯文哲嗆:我很聽話 不用故意黑而黑

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」甚至周也在政論...

吳釗燮：台灣無法參與世衛大會 唯一原因是北京阻撓

外交部長吳釗燮今表示，今年無法參加世界衛生大會（WHA）唯一原因就...

轉身選舉「張上淳接衛福部長」？ 陳時中： 一無所悉

指揮中心指揮官陳時中屢傳出是民進黨角逐台北市長的人選，而「鏡週刊」則報導，陳時中轉場參選北市長後，專家小組召集人張上淳可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。