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吳釗燮：台灣無法參與世衛大會 唯一原因是北京阻撓

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮。記者張加／攝影
外交部長吳釗燮。記者張加／攝影

外交部長吳釗燮今表示，今年無法參加世界衛生大會（WHA）唯一原因就是中國的阻撓。

吳釗燮今下午出席「終止性別暴力」國際研討會開幕式後受訪指出，今年國際支持台灣參與WHA的力道大於以往，看到更多國家、更高層級人士，以更強烈的語氣為台灣爭取參加WHA。

吳釗燮說，不會以今年的支持為滿足，畢竟今年還是沒有接到邀請函，我方會繼續努力爭取全球更多支持。

吳釗燮接著說，「我想今年沒有辦法參加世界衛生大會，唯一的原因就是中國的阻撓。」吳並表示，中國對外發言一直聲稱說他照顧台灣人民的健康權益，這種謊話大家都知道，北京還說可代表台灣人民參加國際組織的國際活動，這也是謊話，只有台灣民主選出的政府才有權利在世界上代表台灣發言。

世界衛生大會22日至28日在瑞士日內瓦舉行，會議首兩日的總務委員會及全會討論是否將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，外交部對此結果表達遺憾與不滿。 

吳釗燮 WHA 北京

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