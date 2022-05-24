轉身選舉「張上淳接衛福部長」？ 陳時中： 一無所悉

指揮中心指揮官陳時中屢傳出是民進黨角逐台北市長的人選，而「鏡週刊」則報導，陳時中轉場參選北市長後，專家小組召集人張上淳可望接下衛福部長。對此，陳時中於防疫記者會上表示，「還是關心疫情啦，提名或接任人選我目前一無所悉。」

隨著年底選戰逐漸逼近，外界屢傳陳時中將參選，而其卸下的指揮中心指揮官和衛福部長職務，也是外界關注焦點；除了張上淳，立委邱泰源、醫福會執行長王必勝，都是討論人選。不過陳時中一向對外表示，「現在關心的是疫情」，而未多做回應。

而隨著疫情升溫，指揮中心預計周四全民適用快篩陽即確診的措施，篩檢站也將轉型成領藥、診斷站。針對細節規畫，陳時中表示，這兩天正在準備動線，和醫院、採檢站估算時間流程，因PCR採檢時間比開藥診斷時間短，因此需要規畫動線。

目標是將採檢站變成三合一站，可先診斷確診，符合風險因子有需要者開立抗病毒口服藥，但因為藥物有交互作用需要花一些時間，另外也可依病症開立症狀用藥。