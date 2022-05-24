影／回應拜登言論 吳釗燮：持續與美增進安全關係

美國總統拜登昨表示，若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣；我外交部長吳釗燮今說，美國各界對台支持力道愈來愈強，我方會持續與美方討論、增進安全方面的關係，但台灣也要展現高度自衛決心。

行政院、外交部、美國在台協會、日本台灣交流協會、澳洲辦事處、英國在台辦事處、加拿大駐台北貿易辦事處、歐洲經貿辧事處、駐台北以色列經濟文化辦事處在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下共同舉辦「終止性別暴力」國際研討會，行政院長蘇貞昌、吳釗燮等人今下午出席開幕式。

吳釗燮在開幕式後受訪，對於拜登昨針對台灣的發言，吳釗燮表示，感受到美國各界對台灣支持的力道愈來愈強，美國在台灣關係法與六項保證之下的承諾一直都非常強勁，美國官員也一直說，對台灣的支持堅若磐石；我方也會持續跟美方討論，增進雙方的關係，尤其是在安全方面的關係。

吳釗燮接著說，從烏克蘭戰爭，大家都可感受到自助而後人助，烏克蘭能夠受到國際社會這麼多的支持，就是因為有堅定自我防衛的決心，所以台灣也要展現高度的自我防衛決心。

吳釗燮指出，要從各個不同的角度或層面，強化台灣的自我防衛能力，這才是捍衛台海和平穩定以及區域繁榮的最佳方式。

拜登與日本首相岸田文雄23日在日本舉行聯合記者會，有記者詢問，是否願意軍事介入保衛台灣？拜登回答：「是的」。白宮官員隨後說明，美國對台政策沒有改變，拜登重申美國的「一中政策」與對台海和平穩定的承諾，美方是基於台灣關係法向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。