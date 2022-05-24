IPEF未納台灣引在野質疑 蘇貞昌：台美關係非常緊密

美國總統拜登昨在日本宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪名單未納台灣，在野黨質疑台美關係不如預期；行政院長蘇貞昌今表示，台美關係非常緊密，經貿磋商會有更進一步密切合作，外交部長吳釗燮則說，會繼續爭取台灣參加IPEF。

蘇貞昌說，台灣的經貿實力，以及在數位、半導體各方面的重要關鍵位置不容忽視，台灣與美國關係非常緊密，台灣對於和美國相關的貿易，經由磋商都會有更進一步密切合作。

蘇貞昌、外交部長吳釗燮等人今出席在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下共同舉辦的「終止性別暴力」國際研討會開幕式，蘇貞昌會前接受聯訪，吳釗燮則在開幕式後受訪。

吳釗燮說，IPEF已宣布第一輪成員，的確台灣沒在內，但美國國務卿布林肯已對外說明，IPEF平台是對外開放，不會排除任何一個國家，包括台灣在內；台灣還有很多努力空間，會繼續爭取台灣參加IPEF平台，讓台灣在此平台發揮所長，貢獻國際社會。

關於台美貿易關係，吳釗燮指出，政委鄧振中日前與美國貿易代表戴琪進行非常好的會談，戴琪也在會後對外說明，接下來很快雙方團隊就會密切磋商，以深化台灣與美國的貿易及經濟關係；我方對此抱持高度期待，也會做好準備，讓台美之間的經貿關係能更加密切。