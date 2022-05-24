傳智庫被查封要搬家 國民黨：沒收到黨產會通知

媒體報導不當黨產委員會上個月通知國民黨位於杭州南路的智庫要被查封，國民黨行管會已通知智庫搬家。國民黨回應，有關行政強制執行事件，屬行政執行署之權責，「本黨並未收到行政執行署執行通知，亦未收到黨產會通知」。

而國民黨目前承租的黨中央辦公室為中投持有，對於中投股權是否收歸國有一案，國民黨表示，目前訴訟仍進行中，判決尚未定讞，且該案件亦經停止執行，於案件定讞前，並無移轉可言。再者黨產會依其權責僅為認定政黨或附隨組織之財產是否為不當取得，後續之處理應由權責機關負責，並無黨產會人馬進駐董事會之可能。

國民黨強調，與中投承租辦公室，屬國民黨運作之正常商業承租行為，國民黨亦已向中投完成續租。

最後，國民黨表示，對於目前訴訟之進行案件，相信承辦法官都會詳盡其應盡之調查權責，讓社會大眾相信司法是維護社會公平正義的最後一道防線。