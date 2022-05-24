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綠營批新北抱怨中央 江怡臻：不要打臉自己

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員江怡臻認為民進黨議員應該把炮口對準中央，正視中央沒有做好事實，而不是把錯推給地方政府。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻認為民進黨議員應該把炮口對準中央，正視中央沒有做好事實，而不是把錯推給地方政府。圖／江怡臻提供

新北市議會上午總質詢，民進黨團批評新北關懷箱變關懷包內容大縮水，理由為中央法傳系統塞車開不出解隔單，加上政策改變所致，綠營因此批評市府不該「抱怨中央又在等待中央」，國民黨議員江怡臻則表示，綠營都說中央系統難用，不要再一直打臉自己。

民進黨團總召陳啟能表示，防疫首要是平息民怨與安民心，侯友宜不停挑起中央與地方口水戰與衝突，是人民所不樂見，疫情管控需要中央與地方合作，而不是發生問題就推給中央，整天捧自己防疫表現有多成功、多超前，不該「抱怨中央又在等待中央」。

但新北市議員江怡臻則說，新北市府提許多意見建議中央改進，卻到現在才被接受和採納，但已經讓無數民眾受苦。民進黨議員應該把炮口對準中央，正視中央沒有做好事實，而不是把錯推給地方政府。

江怡臻說，民進黨議員舉高雄為例不要用中央法傳系統，應運用自己的簡訊系統就可以快速送關懷箱，連綠營都嫌棄中央系統難用，還加碼說陳其邁就是覺得法傳系統卡卡，江怡臻指出，民進黨訴求反映中央無效率，與其搞不清楚胡亂批評，不如好好向中央要求做好配套措施，做好全面系統讓地方好做事，別再造成第一線困擾。

江怡臻表示，新北市府從一開始就不斷呼籲中央要推動居家照護及居隔轉型，讓醫療量能可以集中給中重症民眾，另外侯友宜也從5月1日起就不斷建議要將快篩陽視同確診，進而讓民眾更快獲得治療。然而，中央一開始態度都是不斷批評，到現在才醒悟打開耳朵，但傷害早已造成，中央必須因錯誤政策使民眾受苦道歉。

江怡臻表示，防疫期間民進黨應該要扛起責任而且聆聽地方建議，不要總是先攻擊再採納地方做法，請中央一次到位。民進黨議員檢討地方之前，請先去問責中央，不要再一直打臉自己，只以政治思考防疫。

民進黨 侯友宜

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