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侯友宜90歲老母昨晚安祥辭世 朴子家屬低調治喪

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新北市長侯友宜（後左）90歲的老母親侯呂秀蓮（前排左），昨晚安祥辭世，隔半年多，侯的父母相繼辭世。記者魯永明／翻攝
新北市長侯友宜（後左）90歲的老母親侯呂秀蓮（前排左），昨晚安祥辭世，隔半年多，侯的父母相繼辭世。記者魯永明／翻攝

新北市長侯友宜90歲的老母親侯呂秀蓮，昨晚安祥辭世，停靈嘉義縣朴子市殯儀館，隔半年多，侯的父母相繼辭世，侯友宜忙防疫市政，還未趕回奔喪，侯家住所戶籍地朴子市安福里長林岳平說，侯友宜家人對治喪低調，預定29日頭七出殯。

林岳平表示，新北市長侯友宜90歲的老母親侯呂秀蓮，生前由退休的大兒子及外籍看護照顧，年邁昨晚安祥辭世，停靈朴子市殯儀館，與去年丈夫出殯相同的禮儀廳，侯家低調治喪。

侯友宜93歲父親侯溪濱過世，去年11月27日中午在朴子市殯儀館家祭，低調不公祭，只有侯家親人參加，侯友宜神情哀戚，手捧父親遺照，送父親最後一程，禮儀人員及侯的隨扈阻擋媒體接近拍照，侯家也委謝警方交通引導及路口管制。

侯友宜與二哥、高醫大附設醫院前院長侯明鋒教授是公眾人物，侯友宜父母由公務員退休大哥及姐姐照顧，侯父走了近半年，侯母跟著辭世，讓家人親友不捨難過。

侯友宜 新北市長選舉 朴子

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