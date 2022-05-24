侯怨總統兩年僅一通電話 蘇貞昌：中央地方互動沒問題

新北市長侯友宜稱總統蔡英文可能太忙，疫情2年多只打過一通電話給他；行政院長蘇貞昌今回應此事表示，防疫要大家一起合作努力，平日中央和地方的衛生單位互動往來聯繫，互相之間交換意見、共同合作，都沒有問題。

蘇貞昌今出席在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下共同舉辦的「終止性別暴力」國際研討會開幕式，會前接受訪問，談及疫情、台美經貿關係、新北市提名人選等議題。

針對侯友宜最近對中央的抱怨，蘇貞昌說，防疫是要大家一起合作努力，從4月疫情爆發以來，就開了4次的縣市首長會議，首長們都暢所欲言；平日中央和地方的衛生單位更是互動往來聯繫，互相之間交換意見、共同合作，都沒有問題。

蘇貞昌表示，若看到地方上有哪一些比較欠缺資源，或者需要中央幫忙的地方，中央都及時大力支持，例如在北北基桃加開了十幾個篩檢站，現在更要把篩檢站改為從篩檢、診斷、給藥一條龍的服務；相信這次的疫情經大家一起協力合作，一定會很快克服病毒，走過這個關鍵戰役。