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陸反對台參與WHA 外交部批北京「偏狹自私政治考量」

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／截自外交部例行新聞說明會直播

「世界衛生大會」（WHA）已於22日開議，台灣未獲邀參與，外交部今呼籲中國大陸政府應以負責任的態度看待全人類的衛生安全，切勿再以偏狹自私的政治考量，忽視國際社會支持台灣參與全球防疫合作的強大聲量。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，今年WHA在既有強勁國際支持基礎上，已有71個友好國家、超過3700名政要及國會議員等以多元方式展現對我國參與「世界衛生組織」（WHO）的有力支持。

有關中國宣稱有多國支持「一個中國原則」，反對台灣參與WHA的立場，我外交部重申，中共政府重彈其「一中原則」等陳腔濫調，刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵。

外交部指出，北京將其所謂「一中原則」帶入到促成全民健康為福祉的WHO殿堂，並在聲稱高度重視台灣人民健康福祉的同時無所不用其極阻撓台灣參與 WHO及WHA，甚至用「以疫謀獨」的政治語言抹黑台灣對全球的防疫貢獻；中方掩耳盜鈴的行徑，凸顯中共以政治凌駕人民健康，罔顧人民福祉的惡劣本質。

中國大陸外交部發言人汪文斌23日在例行記者會表示，第75屆WHA總務委會員和全會分別作出決定，拒絕所謂「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程；這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

汪文斌說，再次奉勸民進黨當局，「以疫謀獨」絕無出路；中方也敦促個別國家，停止將衞生問題政治化。

WHA 外交部

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