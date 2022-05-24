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人民問8400億預算哪去了？ 盧秀燕：給中央3良心建議

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕對中央防疫提出三點良心建議，希望普發篩劑、平價供應及給夠抗病毒藥物。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕對中央防疫提出三點良心建議，希望普發篩劑、平價供應及給夠抗病毒藥物。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今天在議會回應議員質詢表示，這兩年防疫，她與中央是夥伴關係。但人民都在問國家8400億防疫特別預算花到哪裡去了？她要提出3點良心建議。第一要求全民普發快篩試劑，希望蔡總統除錄影宣布月底有1.2億劑到貨，更要告訴大家「全民普發」；第二要平價供應，有人買100元、有人買180元，比一個便當還貴，難道「好的得龍眼壞的得時鐘」（台語）；第三抗病毒藥物要足夠，免得醫療爭議頻傳。

台中市議會今天舉行定期會總質詢，市議員賴義鍠指出，衛福部宣布5月底有1.2億劑快篩到貨，他問市長，台中市到底分配到多少？

盧秀燕說，我不像很多縣市首長發言動作很大，他們也是不得已的。我很平和，我提的是對國家整體好。她強調，自己與中央一直是夥伴關係，也感謝中央協助，讓台中市可以有效執行防疫作業。

盧秀燕說，很多人民在問，中央編8400億的防疫預算到底用到哪裡去了？她說， 要提出3點良心建議：第一，再次強調快篩劑要全民普發，蔡總統錄影公開宣布月底前會來1.2億劑，全民2300萬人，每人發三劑到五劑，讓每個人公平收到，公平發放，大家不必去搶，造成有人買到便宜有人買貴，國家掌握8400億特別預算，即使一人發3劑6900萬劑，不過70億元。

盧秀燕說，國家一定要做到全民普篩，蔡總統不要只是錄影片，說5月底到貨；蔡總統應該錄第2支影片，宣示短期內普發篩劑。

第二要平價供應，不可以有人買的價高有人買低，就像俚語說的「好運的得龍眼、歹運的得時鐘」有人買100塊、有人買180，很不公平啊!重要的防疫物資視同戰略物資，國家花納稅錢購買，掌控價格，更要平價供應，不可以讓大家自由訂價。這是國家重要戰略物資，不可以發國難財，利用防疫期間讓少數人賺這種錢，不道德，國家連菜價都要盯，那快篩劑呢？一個快篩劑比一個便當、比一個漢堡還要貴，合理嗎？她說，如果一家四口一人3劑，便宜的還要花1200元以上，負擔頗大。

第三抗病毒藥物要夠，現在很多人跟醫師之間發生糾紛，醫師希望給抗病毒藥物，但只配發所需的十分之一，國家說不要都開抗病毒藥物，請醫師「省省的開」有民眾認為症狀差不多，為什麼有的拿到清冠一號、有人拿Poxlovid、有人拿普拿疼？因為國家準備的抗病毒藥物不夠，應該要符合症狀治療，可是現在不是。

市議員賴義鍠指出，衛福部宣布5月底有1.2億劑快篩到貨，他問市長，台中市到底分配到多少？記者陳秋雲／攝影
市議員賴義鍠指出，衛福部宣布5月底有1.2億劑快篩到貨，他問市長，台中市到底分配到多少？記者陳秋雲／攝影

快篩試劑 台中市長 盧秀燕

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