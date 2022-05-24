案外案 徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩依法開罰3千元

台北市議員徐巧芯上周被爆料違停紅線還疑似施壓員警不要開單，事後證明是烏龍爆料，但今天又有案外案，有基層員警指徐巧芯當時刻意拉下口罩表明身分，違反「傳染病防治法」；徐巧芯今天表示，她是一時不察並非故意違反，昨天中午已依法被裁罰3千元。

網友「Vek1112(微克)」日前在PTT上爆料，徐巧芯的車違停紅線在餐廳用餐，員警看到要開單時被徐巧芯當眾「教育」，還要求不要開單，讓這名爆料者酸說「真是議員典範，議座議座得第一」。徐巧芯隨後反駁爆料內容不實，信義分局也澄清徐巧芯沒有要求不要開單，該名網友隨後和徐巧芯道歉。

媒體報導，今天有基層員警爆料，徐巧芯當時無視防疫規定，特地將口罩拉到下巴，對員警表明身分「我是徐巧芯」，似乎是在對員警施壓，且沒有戴好口罩

一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨天中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰。

徐巧芯說，她一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨天中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰3千元。