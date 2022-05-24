聽新聞
test
0:00 / 0:00
案外案 徐巧芯違停案再被爆沒戴好口罩依法開罰3千元
台北市議員徐巧芯上周被爆料違停紅線還疑似施壓員警不要開單，事後證明是烏龍爆料，但今天又有案外案，有基層員警指徐巧芯當時刻意拉下口罩表明身分，違反「傳染病防治法」；徐巧芯今天表示，她是一時不察並非故意違反，昨天中午已依法被裁罰3千元。
網友「Vek1112(微克)」日前在PTT上爆料，徐巧芯的車違停紅線在餐廳用餐，員警看到要開單時被徐巧芯當眾「教育」，還要求不要開單，讓這名爆料者酸說「真是議員典範，議座議座得第一」。徐巧芯隨後反駁爆料內容不實，信義分局也澄清徐巧芯沒有要求不要開單，該名網友隨後和徐巧芯道歉。
媒體報導，今天有基層員警爆料，徐巧芯當時無視防疫規定，特地將口罩拉到下巴，對員警表明身分「我是徐巧芯」，似乎是在對員警施壓，且沒有戴好口罩
一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨天中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰。
徐巧芯說，她一開始步出餐廳的時候忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當的，願意接受裁罰，昨天中午也已經依照傳染病防治法第70條被裁罰3千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言