拉黃批蔣 王世堅：疫情讓市民看到黃珊珊堅韌的一面

年底選戰逼近，針對近來北市副市長黃珊珊民調追上國民黨立委蔣萬安，民進黨市議員王世堅今中午在廣播節目上說，他很相信這個民調，這波疫情期間，黃珊珊有讓台北市民看到她堅韌的一面，但蔣萬安就是「三不」，他不犯錯、不得罪、不決定，這樣子怎麼來幫市民解決問題？

對於黃珊珊民調上升，王世堅接受「新聞不芹菜」廣播主持人黃光芹專訪時說，黃珊珊以6屆台北市議員的歷練，加上個人邏輯清晰，也非常投入台北市政，對事情的態度，處理問題的能力，這些點她遠勝於蔣萬安。

至於民進黨人選部分，王世堅說，林佳龍現在是無任所大使，也是台北人，他如果來參選台北市長，他是非常適合的人選。防疫、抗疫，陳時中是最好，相信即便他犯了一些錯誤，但還是讓陳時中有始有終。

王世堅說，陳時中在防疫上功過都有，不敢說他沒錯，他有一點小錯誤，例如這兩個月對疫情誤判。至少輸給蔡總統 ，蔡英文總統早在3月底4月初預測疫情，蔡的判斷是對的，她在府內、民間都有智庫，早在2個月前就有警訊。

另外，對於陳時中去選舉，王世堅說，最應該反對的就是陳時中自己，疫情高漲時轉身去選舉，除了「臨陣脫逃」，沒有其他形容字眼。 且若到了7、8月黨才提名人選？王世堅說，這樣就太不尊重市民和這個城市。

王世堅表示，首都市長選舉民進黨有很多非常好、甚至會更好的人選，更有潛力，像林佳龍就非常有潛力；鄭麗君也不錯，可是側面了解，鄭好像沒有這個意願。

至於前副總統陳建仁，王世堅表示，陳建仁在防疫、抗疫部分確實是專家，可是在台北市長部分，他好像沒有任何著墨，似乎對市長沒有這部分的意願。