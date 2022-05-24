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昔日南方小巨人改行起厝 楊秋興自嘲被政治耽誤10年

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
前高雄縣長楊秋興淡出政壇後改行蓋房子，他自嘲是被政治耽誤的建築人。記者王昭月／攝影
前高雄縣長楊秋興淡出政壇後改行蓋房子，他自嘲是被政治耽誤的建築人。記者王昭月／攝影

前高雄縣長楊秋興2年前經歷政治紛擾後沈寂一段時日，現在轉行蓋房子，第一案日前完工，第二案今天在燕巢家鄉動土，念土木工程出身的他，自嘲是被政治耽誤近10年的建築人，如今重拾本業，他笑稱生活上最大的不同就是每天得跑「三點半」，衝銀行籌錢。

楊秋興是高雄燕巢人，曾任政務委員、高雄縣縣長、立法委員、省議員。2001年當選高雄縣長後，施政滿意度不惡，搏得「南方小巨人」稱譽。

台大土木工程系畢業的他，參政以來仍不忘「建築夢」，始終無法一償宿願，他說，原本縣長卸任後就想蓋房子，但前總統馬英九找他當政委兼行政院南服中心主任，之後縣市合併又代表國民黨參選高雄市長、任台鹽董事長，兩年前再幫韓國與郭台銘助選，夢想一延近10年。

揮別政治紛擾，楊秋興終於回歸建築本業，成立的鈺興建設首案選在屏東內埔鄉東寧國小對面蓋了5戶透天厝試水溫，清新的建築風格獨樹一幟，最近才完工。位在燕巢區第二個建案則在今早動土，將蓋9層樓、47戶，以2、3房為主力產品。

目前建築業缺工，物價皆漲，又碰上政府打房，時機並不好，但楊秋興依仍投入挑戰，他笑稱，與當年幹縣長最大的不同是，現在必須跑「3點半」。

楊說，新案是燕巢區第一棟住宅大樓，整合祭祀公業10多名地主，採危老都更模式建造，基地約400多坪，當地地質不好，有人奉勸他別蓋高樓，但他認為，基地所在的中北路是燕巢蛋黃區，他領頭蓋出「好宅」，整個區域建築品質就會提升上來。因此決定多花些錢改良地質，開挖地下停車空間，一併解決住戶交通問題。

他表示，新案退縮8米，2樓露台能植喬木，頂樓規畫空中交誼廳，高樓層可遠眺阿公店水庫。建築結構更是打包票，「我本身就專攻結構安全」，眼神中流露無比信心。

前高雄縣長楊秋興淡出政壇後改行蓋房子，位在高雄燕巢的第2案，今早動土。記者王昭月／攝影
前高雄縣長楊秋興淡出政壇後改行蓋房子，位在高雄燕巢的第2案，今早動土。記者王昭月／攝影
改行蓋房子的前高雄縣長楊秋興位在高雄燕巢的第2案，今早動土。記者王昭月／攝影
改行蓋房子的前高雄縣長楊秋興位在高雄燕巢的第2案，今早動土。記者王昭月／攝影
前高雄縣長楊秋興整合祭祀公業危老建地，將蓋燕巢區第一棟住宅大樓。記者王昭月／攝影
前高雄縣長楊秋興整合祭祀公業危老建地，將蓋燕巢區第一棟住宅大樓。記者王昭月／攝影

建築 楊秋興 透天厝

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