鄧振中會晤戴琪 蕭美琴：可預見將有進一步互動

美國總統拜登在日本東京宣布啟動印太經濟架構（IPEF），台灣無緣首輪加入的13國之列，中華民國駐美代表蕭美琴23日在雙橡園表示，IPEF是持續演進的過程，台美將持續密切溝通尋求台灣最適合參與的方式。

蕭美琴也提到，行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）在泰國參加亞太經濟合作會議（APEC）部長會議時舉行雙邊會晤；她說，這是一個積極的訊號，可預見不久的未來還有再進一步互動的場合。

蕭美琴表示，鄧振中與戴琪碰面後指派各自貿易團隊準備進行非常密集的協商和談判，這是非常積極的訊號，台灣也將持續準備與美方促成後續談判與對話。

對於台灣今年未能參與世界衛生大會（WHA），蕭美琴說，感謝美方持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），除了美國一方，認同與支持台灣的國家持續增加中；她指中共持續運用影響力在國際組織排擠打壓台灣，令人無法接受，將持續努力爭取國際認同。

蕭美琴23日在雙橡園見證台裔美國人募集共13萬美元的善款，交付給國際關懷協會（CARE），幫助戰火下的烏克蘭人民。