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蔡英文下午視察北榮 府：會陸續規畫總統防疫相關行程

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（中）。記者黃義書／攝影
蔡英文總統（中）。記者黃義書／攝影

本土疫情嚴峻，蔡英文總統今天將走到第一線視察，下午五點前往台北榮總，由台北市副市長黃珊珊及榮總院長陳威明陪同。總統府發言人張惇涵今天表示，日前即有說明過，對於全國防疫工作，蔡總統都非常關心，也希望中央地方共同努力。在不影響第一線防疫工作人員的情況下，總統府會陸續規畫總統防疫相關行程。

張惇涵表示，北榮是防疫支援團隊的重要夥伴，兩年來承擔許多防疫重任。面對這波疫情挑戰，北榮除了篩檢、診療、視訊問診、開設兒童綠色通道等防疫工作外，近期也協助指揮中心和台北市政府，開設自由廣場的大型篩檢站。

張惇涵表示，因此，蔡總統今天下午新增行程，並邀請黃珊珊一起前往北榮，除了感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入以外，也共同為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。期盼中央地方持續攜手合作，將防疫工作做得更好、更便利。

張惇涵 北市

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