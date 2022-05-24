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影／停課讓家長壓力爆炸！賴品妤：應納入防疫補償

聯合報／ 記者龔盈全 陳聖文 張善寧 黃靖雯／台北即時報導
民進黨立委呼籲衛福部將「12歲以下停課孩童的家長納入防疫補償對象」。記者龔盈全／攝影
民進黨立委呼籲衛福部將「12歲以下停課孩童的家長納入防疫補償對象」。記者龔盈全／攝影

疫情燒進校園，高達5801間學校停課，當前也有2千多所小學、幼兒園改線上授課。民進黨立委今天攜手高喊「停課防疫要協助、友善生養不能等」，呼籲衛福部將「12歲以下停課孩童的家長納入防疫補償對象」。

民進黨立委賴品妤提到，去年企業分流上班、發放孩童家庭補貼，如今要與病毒共存下，各大企業、公司分流減少，孩童停課沒有補貼、補助，造成家長困境比去年多。她希望，衛福部研議將12歲以下停課孩童的家長納入防疫補償對象，同時向教育部、勞動部一同攜手協助幫助年輕家庭度過難關。

新冠肺炎

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