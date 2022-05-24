皆和民進黨有關？藍批網軍治國：嚴查政府預算使用

網軍爭議頻傳，國民黨立法院黨團今批評指出，包括卡神楊蕙如、寫手林瑋豐、林秉樞以及行政院小編等事件，網軍都和民進黨有關，質疑民進黨以政府經費養網軍。國民黨團總召曾銘宗表示，行政院農委會早已是「1450」代名詞，110年度中央政府和國營事業預算裡有近20億是媒體宣導費，呼籲審計部和相關單位要嚴查用途。

國民黨團今在立法院召開「蔡政府執政六周年～網軍治國！操弄輿論」記者會，包括曾銘宗、黨團書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐及副書記長洪孟楷都出席。

曾銘宗表示，近年被爆出的網軍事件，都和民進黨有關，令人質疑政府是否使用人民的納稅錢在養網軍。他指出，110年度預算，中央政府和國營事業的媒體宣導費共約20億，其中農委會就佔了1億4971萬，「難怪是1450（農委會曾編1450萬雇用小編澄清不實報導，被質疑、引申為養網軍）代名詞」。

曾銘宗表示，農委會105年曾編預算進行政策行銷，買了包括東森、年代、民視、三立等五家媒體各約一千多萬，後來被審計部核定，其中有兩千多萬不符用途、不准報銷。曾銘宗強調，審計部和相關單位要嚴查預算用途，不能被拿去養網軍。

萬美玲表示，據統計，近年民眾對網軍的反彈達到最高峰，最具代表性網軍事件，包括2019年「卡神」楊蕙如在颱風侵襲日本時操控網軍護航駐日代表謝長廷、抹黑大阪辦事處，造成外交官蘇啟誠自殺而被判刑。

還有民進黨網路社群中心副主任老公林瑋豐，在網路論壇反串中國網友、散布假訊息，還獲民進黨立委王定宇轉貼、總統蔡英文附和。萬美玲也提及，像是林秉樞也被爆出是綠營網軍頭子，而國民黨議員葉元之被網路批評時，卻發現電腦IP位置來自國發會。

鄭正鈐表示，連副總統賴清德在和蔡英文競爭黨內初選時，也曾點名蔡英文有網軍，行政院幕僚之前也被抓包，在立法院議場製作梗圖，發送給側翼等打擊在野黨，都印證了政府養網軍「用政府的錢、洗人民的腦」。

洪孟楷表示，網軍和寒蟬效應已成為民進黨治國招數，國家議題上常出現「解決不了問題、就解決提出問題的人」，要求蔡英文不要樂於當網軍統帥。洪孟楷指出，還有半年時間就要縣市長選舉，估計網軍只會更加橫行，呼籲民眾不要輕信假訊息，若遇到網軍就直接檢舉。