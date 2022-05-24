再回應拜登言論 外交部：美方已說明 對台政策未變

美國總統拜登昨表示，若北京犯台，美國將動用軍事力量保衛台灣；我外交部今再度回應相關提問指出，美方持續對台軍售可有效提升台灣的嚇阻與自衛能力，台美會持續就維繫台海和平安全交換意見。

拜登與日本首相岸田文雄23日在日本舉行聯合記者會，有記者詢問，是否願意軍事介入保衛台灣？拜登回答：「是的」。白宮官員隨後說明，美國對台政策沒有改變，拜登重申美國的「一中政策」與對台海和平穩定的承諾，美方是基於台灣關係法向台灣提供自衛軍事手段，此承諾不變。

我外交部昨已回應拜登言論，今在例行記者會上，有記者追問，外交部是否會因拜登這次的言論而調整相關政策。

外交部發言人歐江安指出，在拜登發言後，白宮、國務院、國防部都說明，美國對台政策並沒有改變，美國基於台灣關係法與六項保證，持續提供台灣防衛性武器以自我防衛，抵禦任何侵略。

歐江安說，美方持續對台軍售有效提升台灣的嚇阻能力，但很重要的是，台灣要對自己國家安全負起責任，我方會不斷提升我國防衛力量及不對稱戰力，也會與美方就不同領域，以及維繫台灣海峽和平與安全，持續交換意見。

歐江安表示，對於美方對台承諾堅若磐石，以及持續對台提供防衛性武器以自衛，我方表示感謝；台灣安全是維護區域穩定所需要的，我方具有自我防衛的決心與能力，也會持續與美方強化合作，深化彼此的互信，並穩健推動各方面合作與友好關係。

政大國關中心兼任研究員嚴震生受訪時指出，拜登在記者會已表示對台政策不變，白宮也重申；另要注意的是，提問記者並沒有說「是否願派兵保衛台灣」，而是問「是否願以軍事力量介入保衛台灣」，拜登正面回應，但軍事力量可指提供武器、人道救援等。

嚴震生認為，拜登並未打破對台「戰略模糊」，但從俄烏戰事經驗來看，美國可能更願提供情資分享、武器，訓練也有可能。