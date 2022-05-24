朱學恒為防疫隔空交戰唐鳳 扯出虐貓、家暴案外案

網紅「宅神」朱學恒為了防疫相關議題，連日透過網路直播批評政務委員唐鳳，除了質疑法傳系統出問題一年了都不修理，也質疑唐鳳與其母親的兩本著作，在日本出版販賣，是不是打著「天才IT大臣」大外宣，藉機賣書領版稅和酬勞。朱學恒在與唐鳳的訊息對話更扯出案外案，詢問唐鳳過去曾躍上媒體版面的事件，「為什麼要虐待貓咪和家暴」？

根據朱學恆貼出的對話紀錄，唐鳳透過私人臉書訊息，回應朱學恒指出，「日本出版所有關於我的書籍，都是整理採訪紀錄而成，我從未領取版稅或酬勞，敬請鑿查」。

朱學恒也透過私人訊息回覆，「請問過去一年的法傳系統都不修理，你領政務委員的薪水是在幹嘛?還有簡訊實名制讓電信公司大賺納稅錢，與你承諾的免費相違背，你領政務委員的薪水卻說謊，那個薪水的用處是在幹嘛？」、「『天才IT相オードリー・タンの母に聴く、 子どもを伸ばす接し方』這本書是由令堂撰寫，是否也如你所說的一樣，未領取版稅和酬勞」？

唐鳳再回應，「感謝詢問。Trace的效能已在月初修復，法傳系統後續也有加入批次上傳功能。先前解決的是效能問題」、「這次的mbbs系統，是讓衛生局同仁可以即時看到自主疫調填報情形，也已經在5/16上線」、「您關心的舊案補發（接觸者隔離證明），則是預計在5/25上線。解決的是量能（地方人力）問題」。

朱學恒則回覆，感謝指東說西的回答，並又追問了10個問題，其中包括「居隔書發送的問題還沒解決，系統也還沒上線為什麼急著開記者會，是為了欺騙民眾還是為了獨攬功勞」、「為什麼要虐待貓咪和家暴」、「不要搞那一套加網友好友打字的老招了，問你真正的問題都不敢面對，是裝甚麼親民啦」。

朱學恒日前在直播中亦提及，自己最痛恨虐貓，呼籲唐鳳要把家暴疑雲、虐貓疑雲說清楚、講明白，並嗆，「兩套系統都這個爛樣子，怎麼可以出本書叫天才IT大臣呢」?