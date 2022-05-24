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立法院99票同意 李鴻鈞出任監察院副院長
監察院副院長懸缺近2年，立法院會今上午行使監察院副院長被提名人李鴻鈞人事同意權。投票結果以99票贊成、2票反對、1票無效票，過半數同意李鴻鈞出任監察院副院長。
蔡英文總統日前提名親民黨前秘書長李鴻鈞為監察院監察委員並為副院長，立法院全院委員會日前已完成審查，今日院會行使同意權投票。
民進黨立院黨團總召柯建銘日前表示，黨團會支持並一致投票；國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，今日黨團大會拍板開放投票。
李鴻鈞日前在立法院全院委員會報告指出，未來他進入監察院，會遵守4個原則，超越黨派、公正中立、追求公益、不問私益；恪盡職責，謹守分際；讓「國家人權委員會」更有力；強化交流與世界接軌。
蔡總統2020年6月擬提名台東縣前縣長黃健庭出任監察院副院長，消息傳出後藍綠都對提名有反彈聲浪，隨後黃健庭退出提名，監察院副院長懸缺至今。
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