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NCC將淪認知作戰中心？民眾黨不背書新人事案拒投票

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
行政院提名王正嘉（右）、王怡惠（中）及陳崇樹（左）等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。本報資料照
行政院提名王正嘉（右）、王怡惠（中）及陳崇樹（左）等3人新任NCC委員，名單函送立法院審查。本報資料照

立法院院會今日將處理NCC委員的人事同意權案，被提名人為王正嘉、王怡惠及陳崇樹，時代力量黨團指出，身為現任NCC主任秘書陳崇樹在過去沒辦法及時糾正相關程序的問題，將會投下反對票。

民眾黨團則認為，被提名人王正嘉專長是網路言論和刑法，NCC恐怕淪為言論審查、認知作戰指揮中心，不進場投票表達抗議。

民眾黨立委蔡壁如說，NCC表現糟糕 ，華視連續出包，NCC到底在做什麼？ 提名人還有專長是網路言論刑法，是要讓NCC變成言論審查、認知作戰的指揮中心嗎？政府曾說要謹守黨政軍退出媒體精神，都懷疑NCC有無做到？且數位發展部與NCC業務重疊，也沒說清楚業務如何移交？

時代力量黨團總召邱顯智說，時代力量黨團綜合了三位被提名人提交給時代力量的問卷回答、過去行為和詢答表現之後，身為現任NCC主任秘書的陳崇樹，在過去相關的決議過程中，雖然參與過程，但沒辦法及時糾正相關程序的問題，因此將會投下反對票。王正嘉教授和王怡惠副研究員，則是不投票。

NCC 時代力量 投票

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