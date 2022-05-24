監院副院長投票 時代力量：不支持無中心思想的人

立法院會今天行使監察院副院長人事同意權投票，時代力量黨團指出，黨團沒辦法接受一個沒有中心思想，更沒有道德勇氣的人來當監察院副院長，會投下反對票。民眾黨團則表示，期待李鴻鈞秉持獨立性，超越黨派行使監委角色。

時代力量黨團總召邱顯智說，為了知道準監察院副院長李鴻鈞的價值理念，上周在院會裡，問他對於同性婚姻、廢除死刑等等各種人權議題的看法。其實在事前就有先做過功課，知道李鴻鈞反對廢除死刑，也知道他對於同婚立場價值搖擺，在2018年的公投之後，更是對同婚專法投下反對票。

邱顯智說，讓他震驚也非常遺憾的是，李鴻鈞沒有告訴他對於這些議題的想法，而是拒絕表示個人的立場，還說，這些問題只要還沒有社會共識，他就都不能表達態度。

邱顯智說，拒絕表示個人態度，躲藏在所謂的民意之後，其實就是一種沒有勇氣的態度。但是，像是同性婚姻等等人權議題，之所以如此艱難，就是因為這些容易受到人權侵害的人，是社會中的少數。如果沒有勇氣表達自己的想法，又怎麼能夠期待他為社會中的弱勢發聲。

民眾黨團總召邱臣遠則說，李鴻鈞有五屆立委經驗，還有專業工程背景，近期許多採購工程頻傳弊案，希望李鴻鈞秉持獨立性行使權力，超越黨派獨立行使監察委員角色，不要淪為民進黨的東廠，黨團會進場投票，投下贊成票，但民眾黨團對廢考監立場不變。