民進黨團多次溝通 王美惠支持李鴻鈞人事案

立院院會今天上午進行監察院副院長同意權投票，民進黨立委王美惠日前認為提名人李鴻鈞曾經屢屢中傷民進黨，對於是否投下同意票有疑慮。王美惠今天表示，這期間與黨團多方討論，也幾經思考，最終對此人事同意權案會支持。對於蔡英文總統提名之人選，黨內立委必須團結一心，要與黨團行動一致。

王美惠說，身為中央民意代表，本來就對此提名案，具有監督質詢的權利，這也是對相關人事同意權案，實質審查的負責任態度。李鴻鈞也曾親自致電給她，尋求支持。期許李上任後，能不忘初衷，分別站在國家和人民的立場，擔任溝通協調的角色，也要超越黨派，獨立行使憲法賦予之職權。

另外，下午進行NCC新任委員人事同意案。3名現任委員任期將至，行政院提名王正嘉、王怡惠及陳崇樹等3人，為新任NCC委員。

王美惠則說，針對公廣集團下的華視，近日頻頻出包，NCC監督功能遭到質疑，新任委員應該積極承擔起監督媒體的責任，且要有所作為，所制定的裁罰標準必須一致，執行也應落實。除了應提升媒體人員的專業素養，強化公信力，也要尊重閱聽人的權利。期待新任委員上任後，能夠展現新局面。