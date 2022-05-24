六都首長防疫民調／侯友宜奪冠 最後一名又是他蟬聯

台灣民意基金會今天公布本月完整版最新民調。關於六都首長誰防疫表現較好的問題（可複選，最多三位），結果顯示，36.3%認為新北市長侯友宜防疫表現較好， 以下依序是台北市長柯文哲27.5%，高雄市長陳其邁26.9%，台中市長盧秀燕16.1%， 桃園市長鄭文燦9.6%，台南市長黃偉哲7.2%。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，歷次調查，侯友宜的防疫表現都受民眾青睞，在六都市長中獨占鰲頭，這次也不例外；但肯定侯友宜防疫表現的人，從去年七月最高的50.3%下降到這次的36.3%，兩者相差14個百分點之多。侯友宜是國民黨籍政治明星，過去兩年多，在防疫工作上屢屢槓上中央，鋒頭很健，頗受社會歡迎，但受肯定度卻一路下滑，箇中成因值得推敲。

游盈隆指出，柯文哲的防疫表現僅次於侯友宜，和侯友宜在防疫戰場上，是地方引領風騷的雙巨頭，不怕逆時鐘，不怕和中央意見相左。從長期趨勢看，肯定柯文哲防疫表現的人，也曾出現大幅滑落的現象，最大的落差達16.9%；但和侯友宜不一 樣的地方是，肯定侯友宜防疫表現的人是一路下滑，這次柯文哲強力回升7.7個百分點，恐和近期國人對蔡政府防疫表現信心急遽弱化有關。

游盈隆說，陳其邁是民進黨三位六都市長中，防疫表現最吸睛的一位，這次民調雖屈居第三，但和柯文哲相差有限，這一方面與其個人出身公衛背景有關，比較有興趣和能力處理緊急疫情事件，另一方面他是眾所周知的蔡英文總統愛將，是當前執政黨南台灣領頭羊，應也不無關 係。