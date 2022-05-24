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WHA未邀台灣 美德英法等多國發言挺台參與

聯合報／ 記者張加／即時報導
衛福部政務次長李麗芬（左）率世衛行動團前往瑞士日內瓦，期間與立陶宛衛生部長杜爾基斯進行場邊會談。圖／取自杜爾基斯推特
衛福部政務次長李麗芬（左）率世衛行動團前往瑞士日內瓦，期間與立陶宛衛生部長杜爾基斯進行場邊會談。圖／取自杜爾基斯推特

「世界衛生大會」（WHA）22日開議，台灣未獲邀參與，美國、德國、英國、立陶宛等國陸續為台執言。

立陶宛衛生部長杜爾基斯（Arūnas Dulkys）23日在WHA全會總討論呼籲世界衛生組織（WHO）秘書長邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，以及讓台灣進一步有意義地參與WHO的所有論壇及機制。

杜爾基斯說，這樣將可使國際社會受益於台灣的經驗及科技長才；這不僅支持了世界衛生組織促進全球健康的任務，也達成醫衛和平相輔相成的承諾。 

據中央社報導，駐立陶宛代表黃鈞耀表示，這是立陶宛衛生部長首次在WHA的公開發言直接、明確支持台灣。

美國衛生及公共服務部負責全球事務助理部長珮斯（Loyce Pace）指出，對於台灣這位致力於貢獻全球衛生的重要夥伴，無法以觀察員身分參加世界衛生大會，美國深感遺憾；美國政府深信，對抗新冠疫情，預防及因應未來可能的公衛危機，皆需堅實的全球夥伴關係。 

英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）說，基於「健康一體」的精神，排除台灣成為世界衛生大會觀察員顯然毫無任何公衛考量的基礎，尤其是台灣從疫情爆發初始，即扮演與全世界分享資訊的角色。德國聯邦衛生部長勞德巴（Karl Lauterbach）則說，應該參考各方及所有夥伴有用的經驗，包括台灣。

法國衛生部總司長所羅門 （Jérôme SALOMON）、澳洲首席醫療官凱利（Paul Kelly）、巴拉圭衛生部長波爾巴 （Julio César BORBA）、瓜地馬拉衛生部長戈馬（Francisco COMA）、史瓦帝尼衛生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）、吐瓦魯衛生及社會福利部次長Lily Tagisia Faavae等人也為台灣發聲。

WHA會議首兩日的總務委員會及全會討論是否將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入大會議程，最終決定不列入議程，我外交部對此結果感到遺憾與不滿。 

美國 立陶宛

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