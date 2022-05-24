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拜登承諾武力護台 江啟臣：盼兌現在台美具體合作事項

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣。圖／取自江啟臣臉書

美國總統拜登昨天在日本表示，若中共發動武力侵略，美國將會動用武力軍事防衛台灣。國民黨立委江啟臣今天表示，感謝美方和拜登，願意公開承諾給予台灣在軍事安全上的防衛，但更希望口頭承諾能夠兌現在平時的台美具體合作事項。

江啟臣指出，過去拜登都有都提過類似的說法，對於中共武力犯台，美國願意用軍事介入的方式保護台灣的承諾。這應該不是所謂的失言，過去迄今至少已有過3次的公開表示。

不過，江啟臣指出，每次拜登公開承諾後，白宮就會出來重申堅守一中政策，代表美國在台海問題上採取某種程度的戰略模糊；隨著台海緊張升高、美中對抗力度加大，戰略模糊就逐漸轉向清晰，顯見情勢越危或美中對抗越是明顯，戰略模糊就會變得相對清晰，但整個框架永不脫離美國的一中政策。

因此，江啟臣說，不管拜登如何清楚地明示暗示，尤其是在武力保台這部分，行政部門白宮或國務院隨後就會補充說明一中政策沒有改變。某種程度上就是在避免導致對抗加劇，維持鬥而不破的格局，目的除了要嚇阻中共武力犯台，更要避免可能的誤判或擦槍走火。

江啟臣說，感謝美方和拜登，願意公開承諾給予台灣在軍事安全上的防衛，但更希望口頭承諾能夠兌現在平時的台美具體合作事項，包括軍售、經貿和國際參與，甚至將我納為IPEF成員，具體落實各項台美合作，才能讓台美關係更加深化與穩固。平時能有充分的互動和準備、戰時才不會來不及應對。

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