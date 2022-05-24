周玉蔻跳針狂電柯文哲怎不吃藥 陳智菡嗆：該吃的是妳

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」周玉蔻也在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」北市府發言人陳智菡今天臉書再度反擊，講了半天，周玉蔻還是聽不懂。

陳智菡說，她昨天接受「放言」記者電訪時就說了，「中央目前還沒有放寬給予抗病毒藥物Poxlovid的給藥標準，指揮中心記者會都沒有在看嗎？政策都搞不清楚怎麼評論啦！

陳智菡說，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，節目上狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你開直播吧！你為什麼不敢吃poxlovid?，你給我一個答案！」陳智菡回嗆周玉蔻「不要那麼激動，答案來了。因為，該吃藥的⋯是妳。」