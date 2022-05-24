快訊

黃安曬白沙屯媽祖照酸台政府 上海網友「關了3個月」：笑不出來

周玉蔻跳針狂電柯文哲怎不吃藥 陳智菡嗆：該吃的是妳

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
周玉蔻昨天在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你為什麼不直播？」本報資料照片
周玉蔻昨天在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你為什麼不直播？」本報資料照片

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」周玉蔻也在政論節目上，狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」北市府發言人陳智菡今天臉書再度反擊，講了半天，周玉蔻還是聽不懂。

陳智菡說，她昨天接受「放言」記者電訪時就說了，「中央目前還沒有放寬給予抗病毒藥物Poxlovid的給藥標準，指揮中心記者會都沒有在看嗎？政策都搞不清楚怎麼評論啦！

陳智菡說，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，節目上狂跳針飆問「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「柯文哲你為什麼不吃藥？」「你開直播吧！你為什麼不敢吃poxlovid?，你給我一個答案！」陳智菡回嗆周玉蔻「不要那麼激動，答案來了。因為，該吃藥的⋯是妳。」

陳說，市長柯文哲主張的是，為避免等待PCR過程中，延誤黃金治療時間，中央應盡速放寬快篩陽視同確診，經醫生評估後盡速給藥，而不只限定發放予65歲以上長者或特定族群；另外，抗病毒藥物不是想吃就吃，一定要經過醫生評估；指揮中心也已經接受柯的意見準備放寬，但目前就是還沒放寬。

北市府發言人陳智菡今天臉書再度反擊，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，並要周不要那麼激動。圖／北市府提供
北市府發言人陳智菡今天臉書再度反擊，講了半天，周玉蔻還是聽不懂，並要周不要那麼激動。圖／北市府提供

柯文哲 周玉蔻 吃藥

延伸閱讀

早上頻咳超沒力、晚上好多了 柯文哲提醒一定要做這件事

柯文哲確診在家自驗的口水機... 郭台銘曾這樣示範

柯文哲PCR確診Ct值16有微燒 「家裡兩個醫生大家別擔心」

柯文哲沒接過總統防疫電話 陳智菡：4月還暗崁疫情將爆

相關新聞

民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆：和柯文哲這件事有關

台灣民意基金會今天公布本月完整版最新民調。政黨認同部分，25.6％支持民進黨、17.1％台灣民眾黨、14.1％國民黨。相...

拜登保衛台灣說後的美台互動 蕭美琴：美已重申立場

美國總統拜登23日在東京表示，若中國大陸武力犯台，美國會軍事介入保衛台灣，白宮官員火速澄清對台政策不變，仍引發北京反彈；...

北京阻撓 我參與WHA提案遭駁

台灣友邦邀請台灣參加世界衛生組織年度會議「世界衛生大會」（ＷＨＡ）的提案，廿三日遭駁回。我外交部深表遺憾與不滿，並指中國...

周玉蔻跳針狂電柯文哲怎不吃藥 陳智菡嗆：該吃的是妳

台北市長柯文哲確診，媒體人周玉蔻酸柯文哲，「為什麼不立刻吃Paxlovid？」「不是説不吃會死很多人嗎？」周玉蔻也在政論...

產房改專責病房 孕婦憂成人球 醫院：疫情下不得已

為將確診者分流，成大醫院5月20日成立「婦幼專責照護病房」，只收治確診孕婦及重症兒童，原本一直在成大就醫產檢的孕婦，在無預警下必須轉到郭綜合醫院或奇美醫院，不少準媽媽突然被轉診到其他醫院，驚慌失措抱怨「感覺像被當人球」，批孕婦人權遭忽視。

三立蔡執政六年滿意度網路民調 昨投票不久就「故障」

蘋果日報在蔡英文總統就職6周年針對蔡政府整體施政滿意度網路民調，有高達六成「不滿意」；三立電視台昨天也針對相同問題民調，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。