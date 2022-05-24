民眾黨支持度狠甩國民黨 游盈隆：和柯文哲這件事有關

台灣民意基金會今天公布本月完整版最新民調。政黨認同部分，25.6％支持民進黨、17.1％台灣民眾黨、14.1％國民黨。相較上個月，民進黨下跌4.7個百分點，連兩個月顯著下滑共10.5個百分點；民眾黨上揚7.7個百分點，三度超前國民黨。其後政黨支持度依序，分別為5％時代力量、5％台灣基進、1.4％其他政黨合計、29.9％無特定政黨，1.9％不知道。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，民進黨已連兩個月支持度顯著下滑，和去年5月疫情風暴類似，連兩個月政黨支持度下挫，合計10.7個百分點，今年這次Omicron疫情風暴還方興未艾，對執政的民進黨究竟會帶來多大的衝擊和傷害，下個月將比較明朗。

游盈隆指出，國民黨自1月迄今，連續五個月支持度都在15.6％以下，這個月14.1％，更創下2016年7月以來的第三低，持續在谷底躺平，並沒有因Omicron疫情衝擊執政黨而獲利。

游盈隆說，對一個擁有38席立委，二都12縣市，數百席縣市議員，及幾百位村里長的政黨，民意支持度竟萎縮到1成5上下，而且持續五個月之久，這是完全不可思議的怪現象。

游盈隆表示，民眾黨此番谷底強力反彈，民意支持度重返1成7，創下該黨史上第二高紀錄，更狠甩居第三的國民黨3個百分點，與第一大黨民進黨僅差8.5個百分點，讓很多人瞠目結舌，這應和黨主席柯文哲市長防疫表現重新獲得肯定，向上拉抬7.7個百分點有關。

游盈隆指出，當民進黨社會支持度大幅下滑的時候，通常也是同屬綠營的兩小黨受益的時候。5月時代力量和台灣基進各獲2.4及2.2個百分點，社會支持度都站上5％的象徵性門檻，暫時喘了一口氣。中性選民規模此番明顯縮小8.7個百分點，仍然相當可觀，顯示當前主要政黨表現不佳，難以吸引廣大中性選民的青睞和支持。