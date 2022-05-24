三立蔡執政六年滿意度網路民調 昨投票不久就「故障」

蘋果日報在蔡英文總統就職6周年針對蔡政府整體施政滿意度網路民調，有高達六成「不滿意」；三立電視台昨天也針對相同問題民調，結果民調做沒多久、網站突然顯示「維修中」，直到今天上午都沒恢復，在網路引發熱烈討論。

網友熱烈討論：蘋果日報在蔡總統就職六周年當天的施政滿意度民調，投票回答「滿意」占39.7%，但有59.5%「不滿意」。三立會再隔兩天才做相關的民調，是想要「扳回一城」。

沒想到民調一開始，「不滿意」人數和先前蘋果的民調一樣大幅領先，昨晚7點相關的投票網站連結突然顯示「系統維修中」，要網友「耐心等待」，但直到今天上午8點依然「維修中」；不過進入三立網站點選其他的民調，依舊可以投票。

楊姓讀者表示，昨天在退休同事群組有人張貼三立民調的連結，認為三立電視台是因為前兩天「立場偏綠的蘋果民調、蔡政府施政表現很難看」，才會在520過兩天才做民調，以為綠營支持者會去投票、然後在政論節目開始討論、接著「1450進場」。