【專家之眼】外交兩敗與拜登承諾保台 要台人出來面對

台灣今年再與WHA無緣，IPEF首輪也無法加入，但拜登承諾動武保台，又給藍綠政客互噴口水機會。然而，該問的是：對台灣人民來說，有什麼意義？中華民國國民理應自主取捨尊嚴生命、戰爭和平與國家前途選擇，但不少台人只挑軟柿子吃，迴避思考重要問題，這給政客上下其手空間。最近出現的外交三事，正好讓台人自省該如何面對。

今年世界衛生大會（WHA）正在日內瓦開議，此前美國高調表態，稱要協助台灣重獲觀察員地位，但從其並未參與邀請我入會提案，結局大概已能一葉知秋。23日大會已駁回今年提案。

蔡總統說參與世衛大會很重要，否則可能會對全球防疫體系的完整，造成破口。言下之意是說，如果不參加，台灣疫情可能雪上加霜。既如此，人民應該好奇，如果不參加真的對人命有威脅，那蔡政府在堅持什麼？

答案是不承認九二共識。由於前總統馬英九稱他任內，從2009年至2016年台灣連續八年能以觀察員身份參與，民進黨回說，馬是以矮化自己、配合一中框架來加入WHA為榮，奉勸馬少提這種不知今夕是何夕、自我矮化的言論，為國家保留尊嚴。

綠營會說不知今夕是何夕原因之一，是現時台灣民意不支持承認九二共識。所以面對無法參加WHA的首要問題，追根究柢，是要台人取捨：人命與尊嚴，要選哪一邊？值得一提的是，藍營對此不認為有失尊嚴。反而中共方面給世衛的理由稱，我方雖不能參與大會，不影響及時獲取世衛各種訊息。他們會這樣說，是因為會通報世衛組織資訊給我們。這種方式，國家會比較有尊嚴嗎？

如果不要這麼沉重的選項，也可以問接下來的問題：連續六年未能參與，這還包括疫情期間，看來WHA好像也沒那麼重要？既然如此，我們請其他國家為我發聲、動員美歐議員通過決議，這都不是免費的。年年這樣搞，划得來嗎？

如果說，美國只是因為力有未逮，只好做上述表態，如果有機會挺台時，還是不會忘記小老弟的，那麼能完全作主的區域經濟組織又是什麼情況？世人均知，美國不加入CPTPP，要新成立印太經濟架構（IPEF），就是要主導印太局勢。結果拜登與日相岸田文雄舉行峰會前，白宮國家安全顧問蘇利文證實，台灣不會納入印太經濟架構首輪名單。這除了表明日本在台海局勢的消極角色外，更是提醒台人，美國完全能自己決定時，也還是把台灣排除在外。尤其強調首輪，恐怕是要跟中共交易的籌碼。該面對的問題是：美國的支持堅若磐石，能信嗎？

或許拜登與日相的記者會，振奮了部分台人的心。拜登面對記者把烏克蘭局勢與台灣類比時，說出如果中共犯台，美國將軍事介入的承諾。如果我們忽略稍後白宮緊急聲明，點明向台灣提供自衛軍事手段的承諾，看來對台似乎還是好事。

我們當然該歡迎，來自美國高層的承諾，然而，卻擔心獨派火中取栗的冒進。可以想見，目前蔡總統還能壓住陣腳，但隨著任期跛腳時刻到來，台人恐怕必須面對獨派聲音高張、頻丟擦邊球，與對岸磨刀霍霍的情況。

這會激化美台與中共對抗態勢。人民恐怕更要面對準備戰爭的詰問。隨後觀察的點包括：中共如何看待這個承諾？這會把我們更帶向衝突第一線，還是免受戰火蹂躪？那該怎麼回應呢？

對台海相關的政治勢力而言，這三件外交兩岸糾纏事務給他們找到了黨同伐異的存在材料，但對台人來說，除了要面對的疫情與經濟問題外，也似乎提醒著，生命vs.尊嚴、戰爭vs.和平，乃至於國家命運議題，越來越到必須面對的那一天。