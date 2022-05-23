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「台灣絕對吻合條件」藍委：未納入IPEF令人不解

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
美國總統拜登（中）、日相岸田文雄（左）與印度總理莫迪23日參加IPEF啟動儀式。路透
美國總統拜登（中）、日相岸田文雄（左）與印度總理莫迪23日參加IPEF啟動儀式。路透

美國政府宣布，新的印太經濟架構集團（IPEF）將由13個創始成員組成，專注深化美國與其亞洲夥伴的合作，占全球國內生產總值40%左右。台灣未納入其中，國民黨立委賴士葆質疑，台灣絕對吻合加入條件，說好的台美關係堅若磐石呢？

賴士葆指出，犧牲全民的健康讓萊豬進口，是個屈辱，明知健康無價，為了要換取國家的經貿利益，附上這樣沉重的代價後，台灣得到什麼？不斷重申美台關係堅若磐石，美國主導的印太經濟架構(IPEF)，為什麼不納入台灣？

賴士葆指出，上個月，美國國會議員來台推銷波音787，美國議員自己都公開這樣的資訊，我方口譯和新聞稿硬是讓這一段「被消失」，事後還要佯裝聽不清楚的假戲。龐大的台美軍購一直處在宛如啞巴吃黃蓮的地位，我方要採購的被拒，強推美方要賣的，美國白宮國安顧問蘇利文說台灣未受邀出席，也未被納入印太經濟架構中，讓人不解。

賴士葆質疑，既然蘇利文說四方安全對話成員（美國、日本、澳洲、印度）在台海和平穩定一事上有共同利益，台灣為何不受邀？蘇利文說印太經濟架構是讓美國和亞洲重要經濟體在供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等緊密合作，台灣絕對吻合條件，說好的台美關係堅若磐石呢？

國民黨立委李貴敏指出，台灣無論國防或外交，最忌抓不準方向，淪為大國對奕的籌碼或棋子。民進黨口口聲聲說國際關係與台美關係有重大進步，台美關係史上最佳，實情卻是包括WHA與CPTPP在內，國際組織參與到處受阻。

李貴敏說，尤其在印太經濟架構問題上，台灣將來是否終究可以參加？是不是除了無止境的大內宣，也該給國人一個清楚的交代？

美國 賴士葆

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