拜登願以武力保衛台灣 藍委：別急解讀「讓子彈飛一會兒」

美國總統拜登今天說，若台灣遭受中國大陸的攻擊，願意使用武力保衛台灣。國民黨國際部主任黃介正表示，拜登傳達的是他對台灣及區域安全真心且堅定的承諾，國民黨表示歡迎，會持續關注未來幾天美國政府相關國安團隊及發言人的後續說明。

但黃介正表示，拜登總統談話的場合，是回覆記者的提問；倘若美國要修改現行的戰略模糊轉為戰略清晰，或改變對中及對台政策，通常不會以此種形式和場合為之。

國民黨立委吳斯懷也說，拜登是在記者會上，以簡答方式回覆記者提問的敏感問題；拜登向來習慣將複雜的國際問題簡單回答，這只是一個現象，應以國務院正式回應為主。他表示，以美國政治運作及政策形成，如果一中政策要改變，不是拜登說了算，大家不必太著急對相關說法有過多解讀，「先讓子彈飛一會兒」。

國民黨立委洪孟楷說，感謝任何國家對中華民國主權的肯定並給予支持，但拜登說法並未脫離美國一中政策及台灣關係法架構。

民眾黨立委張其祿指出，拜登講話有時不是很精準，但每次都是同樣脈絡，最後白宮聲明還是四平八穩，大戰略不會特別改變；從印太經濟架構未納台灣就可看出，假若美國不給糖吃，台灣也沒太多籌碼，民進黨政府已「洗腦、大內宣」國人太多，導致台灣人期待太高，自以為中美台關係已改變。