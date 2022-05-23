美印太經濟架構首輪未納台灣 鄧振中：我們沒有放棄
對於美國總統拜登今在日本宣布啟動「印太經濟架構」（IPEF），首輪參與名單未有台灣，我行政院政務委員鄧振中表示，「我們沒有放棄」參與國際討論經貿問題的機制。
鄧振中近日赴泰國參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，期間與美國貿易代表戴琪（Kathrine Tai）會晤，兩人將在未來數周內再次會談，並共同找到具體可行的方式來提升美台雙邊經貿關係。
鄧振中今晚返台，接受本報電訪，被問及IPEF首輪未納入台灣的原因；鄧振中僅表示，理解這並非美國單方面的決定，不是單一國家的意願，十幾個國家互動，有其複雜度。
至於台灣是否可望在第二輪加入？鄧振中說，尚不清楚美方如何安排後續，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，IPEF具包容性，沒有理由排除任何人，所以「我們沒有放棄」，會繼續努力參與國際討論經貿問題的機制。
白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）稍早在一場關於IPEF的電話記者會指出，美方規畫在未來幾周內，與台灣進行更深入的雙邊經貿交流；一同參與電話記者會的戴琪則主動提及近日會晤鄧振中，表示雙方進行良好對話，且兩人承諾團隊會在未來幾周保持聯繫，「請拭目以待」。
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