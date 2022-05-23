快訊

板橋近2萬戶明後天停水26小時 臨時供水站11處備戰

新安東京產險從寬認定 防疫險「陪同隔離」符合1條件就理賠

法網／又爆冷門！大坂直美首戰出局

友邦邀台參與WHA提案遭駁回 外交部：遺憾與不滿

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

「世界衛生大會」（WHA）決定不將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入議程，外交部深表遺憾與不滿。

外交部表示，中國大陸一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受；中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

外交部今晚發布新聞稿指出，感謝聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯4友邦分別在總務委員會及全會為我WHA推案與中方進行2對2辯論；友邦代表皆肯定台灣為全球抗疫的堅定夥伴，強調若要真正落實本年大會主題「醫衛和平，相輔相成」的精神，一定要互相包容及合作，而台灣獲納入WHA及其他「世界衛生組織」（WHO）的活動，才是成功控制疫情的關鍵。  

新聞稿寫道，針對中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，持續刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，我友邦代表明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦並表示，台灣以觀察員身分參與WHA是衛生議題，無涉政治。 

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。

外交部表示，將更堅定地與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復甦的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。

外交部 WHA

延伸閱讀

友邦為台辯論發言 WHA仍駁回台灣參與提案

路透：邀台灣參與世衛大會提案遭駁回

IPEF首輪沒台灣 外交部：不表示被排除在機制之外

WHA開議 邀台灣參與提案為攻防重頭戲

相關新聞

影／綠營鬧紛爭！不滿被高嘉瑜指控傳染 邱志偉嗆：莫名其妙

民進黨立委高嘉瑜今天PCR採檢確診，她指出，民進黨立委邱志偉傳染給...

影／邱志偉轟高嘉瑜：為了聲量出賣靈魂跟政治道德

民進黨立委高嘉瑜今天指控同黨立委邱志偉害他染疫，雖然高嘉瑜已道歉並說是開玩笑的，但在居家隔離的邱志偉仍發影片怒斥高，「為...

影／指控邱志偉害染疫 高嘉瑜急道歉：我是開玩笑的

民進黨立委高嘉瑜染疫，指控同黨立委邱志偉傳染給她，邱志偉不滿地說「莫名其妙」，高嘉瑜今天發聲明指出，不是真的要譴責邱志偉...

傳監委嚴重缺席彈劾審查會 監院解釋：因公請假

最近傳出有監察委員嚴重缺席核心職權行使的彈劾審查會，監察院今天表示，監委未出席彈劾案審查會，多因公請假，非無故缺席。

美麗島事件被告全平反 施明德、林義雄有罪判決撤銷

促進轉型正義委員會今天在網站公布最新一波刑事有罪判決撤銷名單，包含美麗島事件案、許曹德台獨案、蓬萊島雜誌案及武漢大旅社案...

友邦邀台參與WHA提案遭駁回 外交部：遺憾與不滿

「世界衛生大會」（WHA）決定不將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。