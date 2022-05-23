友邦邀台參與WHA提案遭駁回 外交部：遺憾與不滿

「世界衛生大會」（WHA）決定不將我13個友邦所提「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案納入議程，外交部深表遺憾與不滿。

外交部表示，中國大陸一再以政治凌駕全球衛生安全的公共利益，損及台灣人民健康人權的相關作法，外交部無法接受；中方另妄稱已對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，針對中方誤導國際社會的謊言與霸凌行徑，外交部予以唾棄。

外交部今晚發布新聞稿指出，感謝聖文森、貝里斯、史瓦帝尼及吐瓦魯4友邦分別在總務委員會及全會為我WHA推案與中方進行2對2辯論；友邦代表皆肯定台灣為全球抗疫的堅定夥伴，強調若要真正落實本年大會主題「醫衛和平，相輔相成」的精神，一定要互相包容及合作，而台灣獲納入WHA及其他「世界衛生組織」（WHO）的活動，才是成功控制疫情的關鍵。

新聞稿寫道，針對中國及其盟友古巴與巴基斯坦代表在發言時，重彈「一中原則」舊調，持續刻意曲解聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議內涵，我友邦代表明確指出，該等決議僅處理「中國代表權問題」，相關決議並未授權中國在聯合國體系代表台灣；友邦並表示，台灣以觀察員身分參與WHA是衛生議題，無涉政治。

外交部重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣2350萬人民；台灣人民的健康人權由我政府負責守護，中國政府無權、也沒有能力代勞。

外交部表示，將更堅定地與友邦及理念相近國家密切合作，攜手應處疫情及疫後復甦的各種挑戰，持續不斷努力爭取以觀察員身分出席WHA，並常態性參與WHO所有會議、活動與機制。