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影／邱志偉轟高嘉瑜：為了聲量出賣靈魂跟政治道德

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
立委高嘉瑜今指控同黨立委邱志偉害他染疫，雖然高已道歉並說是開玩笑的，但在居家隔離的邱志偉仍發影片怒斥高。圖／高嘉瑜辦公室提供
立委高嘉瑜今指控同黨立委邱志偉害他染疫，雖然高已道歉並說是開玩笑的，但在居家隔離的邱志偉仍發影片怒斥高。圖／高嘉瑜辦公室提供

民進黨立委高嘉瑜今天指控同黨立委邱志偉害他染疫，雖然高嘉瑜已道歉並說是開玩笑的，但在居家隔離的邱志偉仍發影片怒斥高，「為了個人聲量，不惜出賣自己靈魂跟政治道德」、「應該要跟全國民眾公開澄清，否則是無良政治工作者，太可惜了、太可惜了...」

邱志偉說，當前疫情嚴峻，全民都要嚴肅面對，特別是立法委員，對於高嘉瑜委員今天指控被他傳染，他本人嚴厲譴責高嘉瑜，為了個人聲量，不惜出賣自己靈魂跟政治道德，指控是因他服務處助理染疫才傳染給她，但他服務處助理是5月3日確診，5月13日就解隔到工作崗位，「何來我助理傳染給我，我在傳染給她？胡說八道」。

邱志偉說，高指控他在議場脫口罩、喝咖啡才傳染給她，「請問高嘉瑜，您喝咖啡戴口罩喝嗎？」議場場所有委員在喝咖啡，他也是靜靜的喝 ，也沒跟高有聊天，旁邊的委員都可以證明，高嘉瑜應該要對外界、全國民眾公開澄清，「否則就是無良政治工作者，太可惜了，太可惜了...」

高嘉瑜 邱志偉

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