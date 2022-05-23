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國民黨桃園市長提名風波 學者提「抽薪止沸」方案

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨主席朱立倫主導提名張善政參選桃園市長，日前舉行記者會向外界說明。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫主導提名張善政參選桃園市長，日前舉行記者會向外界說明。記者鄭媁／攝影

針對國民黨桃園市長提名風波，有學者建議，參照2015年底的「換柱事件」、2018年底新竹縣長提名，只要透過中常會「臨時動議」機制，撤銷5月18日中常會違反「協調代替初選」原則的徵召決議，再對各方勢力積極進行協調，相信最後仍然會是張善政出線，而又能對當前爭端「抽薪止沸」。

致理科大教授何啟聖今透了過臉書貼文表示，中國國民黨桃園市長人選的產生方式，引起黨內譁然，對張善政這個人選的爭議不大，但對「突襲」的作法，所引發的反彈效應，非但未因相關人等行禮如儀的道歉而平息，反有愈演愈烈之勢，甚而有名嘴直接斷言恐以敗選做終，而負面的外溢效果勢將連帶使得其他縣市遭到牽連。

何啟聖說，惟今端本正源之計，就是「抽薪止沸」，從源頭解決。這起軒然大波的成因，在於人選的產生方式，已明顯違反了二月九日中常會在通過「直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」時，所強調的「以『協調』代替初選」原則，既是違反提名原則所產生的人選，就直接「撤銷」此一徵召決議，重新來過。

他認為，國民黨中常會的決議，不是不能推翻，而且，黨主席朱立倫就有親身操作的經驗。最讓各界印象深刻的就是2015年底的「換柱事件」，洪秀柱不單是中常會決議，還是全國黨員代表大會無異議鼓掌通過的人選。最後，只消在中常會提案，就可以「撤銷」這項提名。

何啟聖表示，時間再拉近一點，還有「白海芋」行動的成功。2017年3月，中常會對於參選黨代表的黨齡規定，從前一年（2016年）12月所決議的四個月改為一年。因為黨齡門檻提高而參選受阻的年輕黨員，發起白海芋聯盟抗議，並向地方法院提起撤銷決議之訴及申請假處分。後經法院裁定維持中常會原決議，黨齡滿四個月即可參選，推翻了黨齡一年才能參選的「新決議」。

何啟聖進一步稱，2018年還有一例。對於年底新竹縣長提名，根據中常會通過的提名辦法所產生的中央提名小組5月決議採用全民調方式，到了6月在中常會以臨時動議方式，取消先前全民調的方式，改採「協調小組研訂策略」，並同步取消初選，最後以徵召方式決定人選。

何啟聖表示，從以上三次的歷史來看，要撤銷中常會決議，只要「臨時動議」就能解決，朱立倫又何需治絲益棼，在爭議之後，再來進行整合，曠日廢時又於事無補。只要先撤銷5月18日中常會違反「協調代替初選」原則的徵召決議，再對各方勢力積極進行協調，相信最後仍然會是張善政出線，這也是對當前爭端「合法、合情、合理」的解決方案。

至於時間上是否來得及？何啟聖表示，2015年換柱，還是在選前不到一百天進行的，現在距年底選舉還有六個月，時間充裕，在選前六個月即時拆彈，仍為時未晚！

中常會 張善政 國民黨

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